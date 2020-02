Photo : YONHAP News

In Südkorea ist eine neue Infektion mit dem neuartigen Coronavirus bestätigt worden.Damit stieg die Zahl der Infizierten im Land auf 31.Die Katastrophenschutzzentrale teilte am Dienstagvormittag mit, dass bei einer Südkoreanerin in ihren Sechzigern die Infektion nachgewiesen worden sei.Die Frau war nach eigenen Angaben in letzter Zeit nicht ins Ausland gereist. Sie wurde in Daegu positiv getestet und wird im öffentlichen Krankenhaus Daegu Medical Center isoliert behandelt.