„Parasite“ erreicht Spitze der japanischen Kinocharts

Photo : YONHAP News

Der Film „Parasite“ hat nach dem Oscar-Triumph auch Japans Kinocharts erobert.Die schwarze Komödie von Regisseur Bong Joon-ho rückte am Samstag und Sonntag auf Platz eins beim Einspielergebnis in Japan vor.Damit gelang es „Parasite“ als erstem südkoreanischen Film seit „A Moment to Remember“ im Jahr 2005, an der Spitze der japanischen Kinocharts zu stehen.„Parasite“ kam am 10. Januar in die japanischen Kinos und belegte in der ersten Woche den fünften Platz.Die Produktion spielte bisher weltweit 170 Millionen Dollar ein.