Koreanisches Bilderbuch bei italienischem Kinderliteraturpreis ausgezeichnet

Photo : YONHAP News

Ein südkoreanisches Bilderbuch ist beim Bologna Ragazzi Award, einem jährlichen Kinderliteraturpreis in Italien, ausgezeichnet worden.Der Verlag Woongjin Junior teilte am Dienstag mit, dass „An Old Tailor Shop at Intersection“ den Preis „Special Mention“ in der Kategorie „Opera Prima“ für Erstwerke erhalten habe.Der Bologna Ragazzi Award wird als Nobelpreis für Kinderliteratur bezeichnet, und damit werden Werke von außerordentlicher Kreativität, pädagogischem Wert und künstlerischem Design aus aller Welt ausgezeichnet.„An Old Tailor Shop at Intersection“ ist ein Werk von Ahn Jae-sun, der 2014 und 2017 bei der Internationalen Kinderbuchmesse Bolonga zum Illustrator des Jahres gekürt wurde.Die Geschichte handelt von einer seit drei Generationen fortgesetzten kleinen familiengeführten Herrenschneiderei in Seoul, wobei der Wert von Arbeit und Handwerkskunst im Vordergrund steht.