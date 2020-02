Zahl der Corona-Infektionen in Südkorea am Mittwoch auf 53 gestiegen

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Corona-Infektionen in Südkorea ist am Mittwoch auf 53 gestiegen.Am Mittwochabend wurden noch zwei weitere Fälle in der Provinz Nord-Gyeongsang bekannt. Es handelt sich um zwei Männer im Alter von jeweils 57 und 59 Jahren, die im Krankenhaus des Landkreises Cheongdo behandelt wurden. Sie sollen etwa vier Wochen lang keinen Kontakt mit Besuchern gehabt und das Krankenhaus in der Zeit auch nicht verlassen haben.Die beiden Patienten seien nach Angaben der Stadt Pohang um 21.50 Uhr zum Pohang Medical Center gebracht worden. Dort würden sie auf Anordnung der Koreanischen Zentren für Krankheitskontrolle und -vorbeugung isoliert behandelt.Zuvor am Mittwoch waren in Daegu und der angrenzenden Nord-Gyeongsang-Provinz 20 neue Ansteckungsfälle gemeldet worden.