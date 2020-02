Nationalversammlung ab 18 Uhr gesperrt

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Nationalversammlung in Seoul wird ab 18 Uhr 24 Stunden lang gesperrt.Der Sprecher der Nationalversammlung Han Min-soo teilte mit, bei einem Teilnehmer einer Veranstaltung des Parlaments sei die Infektion mit dem neuartigen Coronavirus bestätigt worden. In den Gebäuden des Parlaments werde eine Desinfektion durchgeführt, so dass die Nationalversammlung ab 18 Uhr 24 Stunden lang gesperrt werde.Am Mittwoch letzter Woche im Großsaal des Abgeordnetenzentrums fand eine Diskussionsrunde zum Thema Bildung statt. Mit dem Teilnehmer, bei dem die Infektion nachgewiesen wurde, sollen mehrere Abgeordnete, darunter der Fraktionschef der Partei für Zukunft und Integration Shim Jae-chul in Kontakt gewesen sein. Diese warten auf das Testergebnis.