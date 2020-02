Zahl der Corona-Infektionen in Südkorea auf 977 gestiegen

Photo : YONHAP News

In Südkorea sind über Nacht bis Dienstagnachmittag 144 neue Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus gemeldet worden.Damit sei die Gesamtzahl der Infektionsfälle mit Stand von 16 Uhr auf 977 gestiegen, teilten die Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention am Dienstag mit.Die Zahl der Infizierten in Daegu ist um 93 auf 543 gestiegen und die in der Nord-Gyeongsang-Provinz auf 248. Die Zahl der Infektionsfälle in Daegu könne laut der Stadtverwaltung von Daegu in den kommenden Tagen auf 1.000 steigen, weil die Testergebnisse zu vielen Anhängern der Shincheonji-Kirche noch nicht vorlägen.Die Zahl der Todesopfer ist von acht auf zehn gestiegen. Bei dem zehnten Todesfall handelt es sich um einen Mann in seinen Fünfzigern, der im Daenam-Krankenhaus in Cheongdo behandelt worden war. Dort wurden Masseninfektionen gemeldet.