Erster Covid-19-Fall bei US-Truppen in Südkorea gemeldet

Ein in Südkorea stationierter US-Soldat ist positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden.Er stellt den ersten Infektionsfall bei den US-Truppen in Südkorea dar.Der Soldat sei auf Camp Carroll in Chilgok in der Provinz Nord-Gyeongsang stationiert, teilte das US-Kommando am Dienstag in seinem Internetauftritt mit. Er befinde sich derzeit in seiner Wohnung außerhalb der Militärbasis in Selbstquarantäne.Der 23-jährige Mann sei vom 21. bis 25. Februar auf Camp Carroll gewesen und habe am 24. Februar Camp Walker in Daegu besucht, hieß es.