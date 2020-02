Bis Donnerstag 25 Corona-Infektionen in den Streitkräften bestätigt

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus in den Reihen der Streitkräfte ist auf 25 gestiegen.Das teilte das Verteidigungsministerium am Donnerstag mit. Mit Stand von 17 Uhr seien 15 Infektionsfälle beim Heer, einer bei der Marine, acht bei der Luftwaffe sowie einer bei der Marineinfanterie bestätigt worden.Damit wuchs die Zahl der Corona-Infektionen in den Streitkräften verglichen mit dem Stand von 9.30 Uhr am Donnerstag um vier. Drei neue Fälle wurden in Daegu gemeldet, einer in Cheongju.Nach weiteren Angaben befinden sich 820 Personen gemäß den Kriterien der Gesundheitsbehörden in Quarantäne. Die Streitkräfte isolieren zudem nach ihren eigenen Kriterien vorsorglich 9.170 Personen.