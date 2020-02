Nationales Kirchenvereinigung rät wegen Covid-19 zu Online-Gottesdiensten

Eine südkoreanische Kirchenvereinigung hat die Kirchen aufgerufen, die Gottesdienste am kommenden Wochenende durch Online-Veranstaltungen zu ersetzen.



Das Nationale Gremium von Kirchen in Korea (NCCK) betonte in einer Stellungnahme am Donnerstag, Kirchen sollten nicht zu einem Epizentrum für eine Ausbreitung von Covid-19 werden.



Sollte unsere Glaubensform in einer Zeit, in der alle Bürger in Not seien, die Welt noch gefährlicher machen, würde dies einen kollektiven Egoismus darstellen und nicht der Wille Gottes sein. Es habe sich bereits gezeigt, dass ein großes Risiko von Infektionen durch Massenversammlungen in Kirchen bestehe, hieß es.



Die Vereinigung machte darauf aufmerksam, dass mehrere Kirchen nicht nur in Daegu, sondern in weiteren von Coronavirus betroffenen Regionen vorgeschlagen hätten, alle Versammlungen einschließlich der Gottesdienste am Wochenende vorübergehend einzustellen. Sie schlug vor, Onlinemedien so intensiv wie möglich zu nutzen, damit jeder zu Hause Gott ehren könne.



Angesichts der landesweiten Ausbreitung von Covid-19 verschoben einige große Kirchen in Südkorea die Gottesdienste am Wochenende oder schlossen ihre Einrichtungen. Jedoch wollen noch immer viele große Kirchen die Gottesdienste am Wochenende wie bisher abhalten.