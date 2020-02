Präsident und Parteichefs diskutieren über Maßnahmen gegen Covid-19

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in und die Vorsitzenden der Regierungspartei und von drei Oppositionsparteien kommen heute zu einem Gespräch zusammen.Dabei wird nach Maßnahmen für eine überparteiliche Kooperation angesichts der Covid-19-Krise gesucht. Das Treffen wurde auf Vorschlag des Präsidialamtes arrangiert und findet im Parlament statt.Es wird erwartet, dass Moon und die Parteichefs zunächst über einen Nachtragshaushalt wegen Covid-19 und Sondermaßnahmen zur Unterstützung der hart betroffenen Region Daegu/Nord-Gyeongsang diskutieren werden. Sie werden Informationen zur aktuellen Lage teilen und Schutzmaßnahmen gegen das Virus sowie Fördermaßnahmen für Kleinhändler und -unternehmer erörtern.Der Chef der Partei für Zukunft und Integration, Hwang Kyo-ahn, sagte, er wolle die ungeschönte Wahrheit mitteilen, was er beim Besuch in Daegu am Donnerstag gesehen und erfahren habe.Yu Sung-yup, Ko-Vorsitzender der Partei für Volkswohl, ein neuer Zusammenschluss von drei Oppositionsparteien, sagte, dass die Aufstellung eines Zusatzbudgets und die Notwendigkeit einer Verschiebung der Parlamentswahl thematisiert würden.