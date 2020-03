KBS stellt beliebte Serien auf YouTube zur Verfügung

Photo : KBS News

Zuschauer können nun beliebte Fernsehserien von KBS auf YouTube ansehen.KBS führe als erster terrestrischer Sender in Südkorea einen kostenpflichtigen YouTube-Service ein. Etwa 70 Serien würden im Kanal „KBS Drama Classic“ vollständig angeboten werden, teilte KBS Media, ein Tochterunternehmen des Senders, mit.Mitglieder eines kostenpflichtigen YouTube-Dienstes können gegen eine Monatsgebühr Dienstleistungen wie Videos on Demand und Echtzeit-Streaming nutzen.KBS bietet auf dem Kanal nicht nur alte Erfolgsserien wie „Erste Liebe“ von 1997, sondern auch neuere Serien wie „Kampf für meinen Weg“ von 2017 an.