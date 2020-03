Shim Eun-kyung bei Japanese Academy Film Prize als beste Hauptdarstellerin geehrt

Photo : YONHAP News

Die koreanische Schauspielerin Shim Eun-kyung hat beim Japanese Academy Film Prize den Preis für die beste Hauptdarstellerin gewonnen.Bei der Preisverleihung am Freitag in Tokio wurde Shim als erste Südkoreanerin seit der Einführung des renommierten Filmpreises im Jahr 1978 mit dem Preis ausgezeichnet. Zuletzt war Bae Doo-na für ihre Rolle in „Air Doll“ 2010 für den Darstellerpreis nominiert worden.Shim spielt in dem Film „The Journalist“ die Rolle der Zeitungsjournalistin Erika Yoshioka, die zu einer Politaffäre um die japanische Regierung recherchiert.An den Film ging außerdem der Preis für den besten Film und der Preis für den besten Hauptdarsteller.