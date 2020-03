Corona-Epidemie: Steigende Fallzahlen in Pflegeheim in Daegu

Photo : YONHAP News

In einem Pflegeheim in Daegu sind mehr als 60 Patienten und Angestellte positiv auf den Covid-19-Erreger getestet worden.Wie die Stadt am Mittwoch mitteilte, seien seit Dienstagnachmittag mindestens 52 Patienten und 17 Mitarbeiter positiv getestet worden.Die Infektionen waren aufgefallen, da die Stadt Untersuchungen zu allen dortigen 390 Pflege- und Sozialeinrichtungen eingeleitet hatte. Etwa ein Drittel der Einrichtungen habe die Fragebögen ausgefüllt.Ein Sprecher der Stadt sagte, dass Gegenmaßnahmen zu einer Ausbreitung in Pflegeeinrichtungen entwickelt würden. Auch müsse ermittelt werden, wie das Virus in das Heim gelangte.