Passagierzahl am Flughafen Incheon erstmals unter 10.000 gefallen

Photo : YONHAP News

Das Passagieraufkommen am Flughafen Incheon ist am Dienstag erstmals unter die 10.000er-Marke gefallen.Laut dem Flughafenbetreiber reisten am Dienstag 1.800 Fluggäste ab, während 7.516 Passagiere eintrafen. Die gesamte Passagierzahl habe sich auf 9.316 belaufen.Damit wurde erstmals seit der Eröffnung des Internationalen Flughafens im Jahr 2001 die 10.000er-Marke unterschritten. Das tägliche Passagieraufkommen am Flughafen Incheon lag 2018 bei 187.000 und 2019 schätzungsweise bei 194.000.Am Dienstag wurden 45 Abflüge und 47 Ankünfte gemeldet. Mit insgesamt 92 Flügen wurde erstmals die 100er-Schwelle unterschritten.