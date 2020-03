Umfrage: Kopf-an-Kopf-Rennen von Regierungslager und Opposition bei Verhältniswahl erwartet

Photo : KBS News

Bei der anstehenden Parlamentswahl wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem Regierungslager und der führenden Oppositionspartei bei der Verhältniswahl erwartet.Das ergab eine Meinungsumfrage von KBS.75,6 Prozent der Befragten sagten, dass sie bei der Parlamentswahl am 15. April unbedingt ihre Stimme abgeben wollen. Der entsprechende Anteil in der Altersgruppe von 18 bis 29 Jahren betrug jedoch lediglich 50,9 Prozent.Bei der Direktwahl in den Wahlkreisen wollen 31,8 Prozent Kandidaten der regierenden Minjoo-Partei Koreas wählen. Dagegen sagten 19,3 Prozent, dass sie für die Partei für Zukunft und Integration, die führende Oppositionspartei, stimmen wollen. 42,6 Prozent, damit 6,5 Prozentpunkte mehr als einen Monat zuvor, sagten, dass sie noch unschlüssig seien.Das Regierungslager hat jedoch in Bezug auf die Verhältniswahl nur einen leichten Vorsprung vor dem Oppositionslager. 21,2 Prozent sagten, dass sie für die Partei für die Bürger, eine Koalitionspartei unter Beteiligung der Regierungspartei, stimmen wollen. Dagegen sprachen sich 19 Prozent für die Satellitenpartei der größten Oppositionspartei aus. Die Gerechtigkeitspartei kam auf 5,7 Prozent.Hankook Research befragte im Auftrag von KBS vom 21. bis 23. März 2.000 über 18-Jährige. Das Konfidenzniveau wird mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerquote mit plus/minus 2,2 Prozentpunkten.