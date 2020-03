Hyundai Motor schließt wegen Covid-19 Werke in Russland und Türkei

Photo : YONHAP News

Hyundai Motor hat angesichts der Ausbreitung von Covid-19 beschlossen, auch seine Fabriken in Russland und der Türkei vorläufig zu schließen.Der koreanische Automobilhersteller will den Betrieb seines Werks in Sankt Petersburg vom 30. März bis 3. April einstellen.Laut der Nachrichtenagentur TASS fällte Hyundai die Entscheidung, weil der russische Präsident Wladimir Putin einen bundesweiten bezahlten Urlaub für nächste Woche beschlossen hatte. Putin hatte verkündet, dass alle Russen zur Eindämmung von Covid-19 vom 28. März bis 5. April nicht zur Arbeit gehen sollen.Hyundai setzt am Freitag auch den Betrieb seiner Fabrik in der Türkei aus. Wann die Produktion dort wieder aufgenommen werden soll, steht noch nicht fest.Hyundai schloss bereits seine Produktionsstätten in den USA, Tschechien, Brasilien und Indien. Die Fabriken seiner Tochterfirma Kia Motors in den USA, der Slowakei und Indien wurden oder werden geschlossen.Demnach wird Hyundai lediglich in Südkorea und China weiter produzieren, und Kia in Südkorea, China und Mexiko.