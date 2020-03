Südkorea erzielt Rekord-Handelsüberschuss mit Urheberrechten

Photo : YONHAP News

Dank der Beliebtheit der K-Popmusik hat Südkorea letztes Jahr den bisher größten Handelsüberschuss auf dem Gebiet Urheberrechte erzielt.Laut dem Kulturministerium belief sich der entsprechende Handelsüberschuss im vergangenen Jahr auf 1,62 Milliarden Dollar. Das entspricht dem größten Plus seit der Einführung der entsprechenden Statistiken im Jahr 2010.Auf diesem Gebiet hatte Südkorea im Jahr 2013 erstmals einen Handelsüberschuss verzeichnet und konnte seitdem das siebte Jahr in Folge ein Plus verbuchen. Der Überschuss wuchs von 20 Millionen Dollar 2013 auf 680 Millionen Dollar 2015 und 1,47 Milliarden Dollar 2018.Der kräftige Zuwachs des Überschusses im vergangenen Jahr wird darauf zurückgeführt, dass dank der Beliebtheit von K-Pop-Sängern wie BTS einheimische Unterhaltungsfirmen ihre Exporte von Urheberrechten an Musik und Videos erheblich steigern konnten.