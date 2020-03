Börse in Seoul legt mehr als zwei Prozent zu

Photo : YONHAP News

Der Kospi-Index hat heute mehr als zwei Prozent zugelegt.Die Hoffnung der Anleger auf Hilfspakete für die Wirtschaft in führenden Volkswirtschaften wie China und USA verhalf dem Leitindex zu einem Plus von 2,19 Prozent auf 1.754,64 Zähler.Die Börse in New York habe wegen der Nachrichten im Plus geschlossen, dass die US-Regierung zusätzliche Stimulusmaßnahmen beschließen und die Entwicklung eines Covid-19-Impfstoffs unterstützen wolle, wurde Kim Hoon-gil von Hana Financial Investment von der Nachrichtennagentur Yonhap zitiert.Doch blieben die Anleger voraussichtlich vorsichtig, da es weiterhin Unwägbarkeiten gebe, fügte der Experte hinzu.