Politik Südkoreas Hersteller von E-Auto-Batterien erzielen Rekord-Marktanteil

Die drei führenden südkoreanischen Hersteller von Batterien für Elektroautos haben im Februar einen Rekord-Marktanteil erzielt.



Im Februar hätten sie einen Marktanteil von 42 Prozent gehabt und damit erstmals die Marke von 40 Prozent übertroffen, meldete die Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf Daten aus Industriekreisen.



LG Chem, Samsung SDI und SK Innovation hätten ihren Marktanteil im Vorjahresvergleich um 20,9 Prozent gesteigert, gehe aus am Dienstag veröffentlichten Daten von SNE Research hervor.



LG Chem sei mit 29,6 Prozent Marktanteil zweitgrößter Hersteller von E-Auto-Batterien der Welt gewesen. Von dem Unternehmen seien Batterien mit Kapazitäten in Höhe von 1,7 Gigawattstunden genutzt worden, nach 666 Megawattstunden im Februar des Vorjahres.



Samsung SDI sei mit 6,5 Prozent Marktanteil die Nummer fünf weltweit. Die Nutzung seiner Batterien für Elektroautos sei um 54,8 Prozent im Jahresvergleich auf 327 Megawattstunden gestiegen. SK Innovation liege im internationalen Vergleich mit einem Plus von 5,9 Prozent und einer Kapazität von 342 Megawattstunden auf Platz sechs.



Weltmarktführer sei das japanische Unternehmen Panasonic mit 34,1 Prozent Marktanteil. Die Kapazitäten der von dem Hersteller genutzten Batterien hätten um 74 Prozent im Vorjahresvergleich auf 1,96 Gigawattstunden zugenommen.