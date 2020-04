Börse in Seoul schließt kaum verändert

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Börse hat am Freitag kaum verändert geschlossen.Der Leitindex Kospi rückte um 0,03 Prozent auf 1.725,44 Zähler vor.Die US-Börse hatte am Donnerstag zulegen können, da US-Präsident Donald Trump erklärt hatte, für eine Senkung der Ölproduktion durch Saudi-Arabien und Russland um bis zu 15 Millionen Barrel am Tag vermittelt zu haben. Daraufhin hatte der Dow Jones Industrial Average um 2,24 Prozent zulegen können.Von dem Anstieg profitierte am Morgen auch die Börse in Seoul. Jedoch gibt es Zweifel, ob die Bemühungen der USA fruchten werden. Die Wahrscheinlichkeit einer Förderkürzung bleibe gering, sagte Analyst Kim Il-hyeok von KB Securities gegenüber der Nachrichtenagentur Yonhap.Auch Russland wünsche eine Reduzierung der Ölförderung, suche aber nicht aktiv das Gespräch mit Saudi-Arabien. Bis zu einer von dem Königreich geforderten Einbeziehung anderer Förderländer in die Maßnahme könne es außerdem noch dauern, fügte der Experte hinzu.