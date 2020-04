Neun Südkoreaner in Namibia mit deutscher Chartermaschine ausgeflogen

Photo : YONHAP News

Neun in Namibia gestrandete Südkoreaner sind mit einer Chartermaschine der deutschen Bundesregierung ausgeflogen worden.Laut der südkoreanischen Botschaft in Angola startete eine Chartermaschine von Lufthansa mit den Südkoreanern und EU-Bürgern an Bord am Sonntagvormittag (Ortszeit) in der namibischen Hauptstadt Windhoek nach München.Die südkoreanischen Touristen hatten wegen der Grenzschließung aufgrund der Covid-19-Ausbreitung über zehn Tage lang in dem afrikanischen Land festgesessen. Fünf Personen aus der Gruppe sind über 60 Jahre alt.Die Südkoreaner reisten in München mit einem Flug von Air France nach Paris weiter, um dort den Heimflug anzutreten. Sie werden am Montagnachmittag am Flughafen Incheon erwartet.Zwei südkoreanische Einwohner in Angola waren zuvor mit einer Chartermaschine der französischen Regierung aus der Hauptstadt Luanda ausgeflogen worden, um zusammen mit den Touristen in Namibia zurückkehren zu können.