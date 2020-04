Notenbank plant nächstes Jahr Pilotversuch mit digitaler Währung

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Zentralbank will nächstes Jahr das ganze Jahr hindurch einen Pilotversuch mit einer digitalen Währung unternehmen.Dabei wird in einer virtuellen Umgebung geprüft, wie sich eine digitale Währung der Notenbank auswirkt. Im Anschluss an Vorbereitungen bis Ende Dezember dieses Jahres, darunter der Entwurf und die technische Überprüfung, wird der Test von Januar bis Dezember nächsten Jahres durchgeführt.Es bestehe zwar keine große Notwendigkeit, in naher Zukunft eine digitale Währung der Zentralbank auszugeben. Jedoch müsse auf eventuelle große Veränderungen der Bedingungen im In- und Ausland zügig reagiert werden, begründete die Bank of Korea die Entscheidung.In einigen führenden Ländern werden rege Vorarbeiten für die Einführung einer digitalen Währung durchgeführt. Schweden arbeitet an der Entwicklung und dem Testen einer E-Krone.Die Zentralbanken Kanadas, Großbritanniens, Japans, Schwedens, der Schweiz und der Europäischen Union bildeten im Januar eine Forschungsgruppe für digitale Währung. Die USA änderten ihre Position ebenfalls und wollen ihre Forschung zu digitaler Währung verstärken.