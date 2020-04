Zwei Corona-Patienten erholen sich nach Blutplasma-Behandlung von kritischem Zustand

Photo : YONHAP News

Zwei Corona-Infizierte in Südkorea haben sich nach einer Transfusion von Blutplasma von ihrem kritischen Zustand erholen können.Beide Patienten konnten genesen, einer von ihnen wurde inzwischen aus dem Krankenhaus entlassen.Das medizinische Personal des Severance Krankenhauses der Yonsei Universität spritzte einem Corona-Patienten in seinen Siebzigern und einer Infizierten in ihren Sechzigern Blutplasma von geheilten Patienten ein. Beide litten wegen einer Lungenentzündung aufgrund von Covid-19 unter einem akuten Atemnotsyndrom und waren auf ein Beatmungsgerät angewiesen.Nach der Transfusion von jeweils 500 Milliliter Blutplasma bei einer gleichzeitigen Steroidtherapie konnte sich deren Zustand so weit bessern, dass sie nicht mehr an ein Beatmungsgerät angeschlossen werden mussten. Sie wurden zudem negativ auf das Coronavirus getestet.Der Verlauf und die Ergebnisse der Behandlung wurden in der neuesten Ausgabe von „Journal of Korean Medical Science“, einer englischsprachigen Fachzeitschrift der Koreanischen Akademie der medizinischen Wissenschaften, veröffentlicht.