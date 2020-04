Erstmals seit 50 Tagen weniger als 30 neue Corona-Fälle in Südkorea

Photo : YONHAP News

In Südkorea sind erstmals seit 50 Tagen weniger als 30 neue Covid-19-Fälle an einem Tag gemeldet worden.Laut den Zentren für Krankheitskontrolle und –-prävention wurden am Donnerstag landesweit 27 Neuinfektionen bestätigt. Die Gesamtzahl der Infizierten mit dem neuartigen Coronavirus stieg auf 10.450.In der am schwersten betroffenen Stadt Daegu wurde erstmals seit 52 Tagen kein Infektionsfall gemeldet.22 von den 27 neuen Fällen sind lokale Infektionen, während es sich bei den fünf weiteren um importierte Fälle handelt. Vier dieser Fälle wurden im Zuge der Kontrolle bei der Einreise entdeckt. Bisher wurden 869 importierte Fälle nachgewiesen, in 91,9 Prozent davon handelt es sich um südkoreanische Staatsbürger.In Seoul wurden fünf Fälle bekannt, neun in der Provinz Gyeonggi und einer in Incheon. Auch Busan meldete einen Fall. In der Provinz Nord-Gyeongsang wurden sieben Infektionen nachgewiesen.Am Donnerstag wurden 144 weitere Patienten genesen aus der Quarantäne entlassen. Bisher konnten sich 7.117 Personen, etwa 70 Prozent aller Infizierten, erholen.Die Zahl der Todesfälle kletterte um vier auf 208. Die Corona-Sterblichkeit in Südkorea beträgt nun 1,99 Prozent. Die Quote erreicht 21,31 Prozent bei den über 80-Jährigen. 101 Patienten in dieser Altersgruppe verstarben. Bei den Infizierten in ihren Siebzigern beträgt die Sterblichkeitsrate 8,93 Prozent.