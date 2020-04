Expertenkomitee führt Corona-Rückfälle auf inaktive Virusbestandteile zurück

Photo : YONHAP News

Ein koreanisches Expertenkomitee hat gemeldete Rückfälle bei einem Teil der genesenen Corona-Patienten auf inaktive Virusbestandteile zurückgeführt.Diese Einschätzung teilte ein Gremium aus Experten für Infektionskrankheiten des National Medical Center auf einer Pressekonferenz am Mittwoch mit.Nachdem das Virus inaktiv geworden sei, könnten RNA-Fragmente, eine Art Erbmaterial des Virus, noch in den Zellen vorhanden sein. Man vermute, dass es sich bei der erneuten Bestätigung des Virus eher um die Feststellung der inaktiven RNA des Virus handele, hieß es.Der Ausschuss meint, dass solche Rückfälle offenbar aufgrund technischer Grenzen des PCR-Tests vorgekommen seien. Dieser Test sei so empfindlich, dass auch bei einer sehr geringen Menge von Genmaterial in den Zellen das Ergebnis positiv ausfallen könnte.Laut den Koreanischen Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention wurden bis Dienstag 263 genesene Corona-Patienten in Südkorea erneut positiv getestet.