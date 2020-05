Landesweit Regen – viel Regen auf Jeju und an Südküste

Photo : YONHAP News

Am Freitag wird es landesweit bewölkt sein und regnen.Insbesondere auf der Insel Jeju und an der Südküste des Landes wird viel Regen erwartet.Auf Jeju wird mit 50 bis 200 Millimeter Regen gerechnet, an der Südküste und in der Umgebung des Bergs Jiri mit mehr als 120 Millimeter. In der Region Honam und der Provinz Süd-Gyeongsang sollen 30 bis 80 Millimeter Regen niedergehen. In anderen Regionen werden zehn bis 50 Millimeter Regen erwartet.In der Region Chungcheong und in den südlichen Gebieten soll der Regen in der Nacht aufhören. In Seoul und den Provinzen Gyeonggi, Gangwon sowie Jeju wird es an einigen Orten bis Samstagmorgen nass bleiben.Das Quecksilber wird in Seoul bis auf 19 Grad klettern. Die Tageshöchsttemperaturen werden landesweit 16 bis 21 Grad betragen und sind damit deutlich niedriger als am Vortag.