Türkei will im Juni internationalen Flugverkehr wieder aufnehmen

Die Türkei will ab Mitte Juni den internationalen Flugverkehr wieder aufnehmen.Das Land hatte alle internationalen Flüge ausgesetzt, um die Ausbreitung von Covid-19 einzudämmen.Tourismusminister Mehmet Nuri Ersoy sagte am Montag, dass der internationale Reiseverkehr Mitte Juni wieder aufgenommen werde. Flüge nach und aus Asien würden zuerst erlaubt, da sich in Ländern wie Südkorea und China eine sehr schnelle Erholung abzeichne.Noch im Juni würden wieder Flüge in die meisten wichtigen Länder angeboten.Das Ministerium informierte in einem Schreiben 70 Länder über den Neustart im Tourismus. Auch solle in Telefonaten mit Zuständigen dieser Länder dafür geworben werden, dass die Türkei wieder von Touristen besucht werden könne.Für den Nachweis der Sicherheit der Türkei als Reiseziel sei ein Zertifizierungsprogramm zu Covid-19 eingeführt worden, sagte der Minister weiter.