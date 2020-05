Spiele koreanischer Profi-Baseballliga werden in 130 Ländern ausgestrahlt

Photo : YONHAP News

Spiele der koreanischen Profi-Baseballliga werden nun weltweit übertragen.Spiele würden neben den USA und Japan in 130 Ländern in den Amerikas, Europa, Asien und Afrika live übertragen, gab das Sekretariat der Koreanischen Baseball-Organisation (KBO) am Freitag bekannt.Der US-Sender ESPN, der exklusive Senderechte für die KBO-Spiele in den USA besitze, habe angesichts des gestiegenen Interesses an der KBO-Liga beschlossen, auch außerhalb der USA deren Spiele zu übertragen, hieß es.Demnach werden koreanische Baseballspiele über ESPN-Netzwerke in allen Regionen Nord- und Südamerikas sowie Europas, einigen Regionen Asiens und allen Regionen des Nahen Ostens und Afrikas live übertragen.ESPN und die japanische Streamingplattform SPOZONE übertragen seit dem Saisonstart der KBO am 5. Mai täglich mindestens ein Spiel live.