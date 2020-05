Südkorea will Bedingungen für den innerkoreanischen Austausch lockern

Photo : YONHAP News

Südkorea will die rechtlichen Bedingungen für den innerkoreanischen Austausch lockern.Das Vereinigungsministerium kündigte am Dienstag Änderungen des Gesetzes über den Austausch und die Zusammenarbeit zwischen Süd- und Nordkorea an.Dazu gehört auch eine Vereinfachung des Bewilligungsvorgangs für Kontakte mit Nordkoreanern.Ziel ist es den Angaben zufolge, den Provinzregierungen in Südkorea mehr Autonomie zu geben, um innerkoreanische Projekte durchzuführen.Der Austausch mit Nordkorea ist angesichts fehlender Fortschritte in den Nuklearverhandlungen zwischen Pjöngjang und Washington praktisch zum Erliegen gekommen.Das Vereinigungsministerium will öffentliche Anhörungen zu den geplanten Gesetzesänderungen veranstalten, bevor diese dem Parlament zur Zustimmung vorgelegt werden.