Online-Konzert von BTS mit Multi-View-Option geplant

Photo : YONHAP News

Das Online-Konzert der weltbekannten K-Pop-Boyband BTS soll den Zuschauern eine Multi-View-Option bieten.Die Zuschauer würden das im Internet übertragene Konzert "Bang Bang Con the Live" am 14. Juni über sechs verschiedene Kameras verfolgen können, teilte die Künstleragentur Big Hit Entertainment am Montag mit.Damit werde den Army genannten Fans ein stärker individualisiertes und eindringlicheres Erlebnis ermöglicht.Die Technik des Start-up-Unternehmens Kiswe Mobile wurde bereits im vergangenen Dezember für das Meet-and-Greet-Event im japanischen Osaka verwendet.Die Band hatte die Konzerte im Rahmen ihrer diesjährigen Welttournee "Map of the Soul Tour" wegen der Corona-Pandemie absagen oder verschieben müssen.BTS hatten daher ihre Online-Aktivitäten verstärkt. Im Mai wurden den Fans kostenlose Streams von insgesamt acht Konzerten geboten, damit sie die Quarantäne besser überstehen können. Insgesamt 2,24 Millionen Fans waren während der zweitägigen Sonderveranstaltung zugeschaltet.