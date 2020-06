Wirtschaft Südkorea will innerkoreanische Projekte vorantreiben

Südkorea will sich weiter auf die Wiederverbindung der Eisenbahnstrecken auf beiden Seiten der koreanischen Halbinsel sowie andere Projekte mit Nordkorea vorbereiten.



Es gehe um Projekte, die wiederaufgenommen werden können, sobald die Covid-19-Pandemie überstanden sei, sagte ein Beamter des Vereinigungsministeriums in Seoul.



Südkorea hoffe, dass Nordkorea auf die Pläne antworten werde. Neben dem Eisenbahnprojekt entlang der Ostküste könnte auch ein Kulturerbe-Forschungsprojekt in der demilitarisierten Zone zwischen beiden Ländern in Angriff genommen werden.



Seoul will sich darum bemühen, dass die DMZ in die Liste des UNESCO-Welterbes aufgenommen wird.