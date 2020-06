Innerkoreanisches Südkorea will mit Nordkorea im Forstwesen zusammenarbeiten

Südkorea will mit Nordkorea im Bereich des Forstwesens stärker zusammenarbeiten.



Die Zusammenarbeit im Forstwesen sei nötig für den Umgang mit Naturkatastrophen und dem Klimawandel, sagte Vereinigungsminister Kim Yeon-chul am Mittwoch in einer Rede zur Fertigstellung eines innerkoreanischen Kooperationszentrums für die Forstwirtschaft in der Grenzstadt Paju.



Die Wälder auf der koreanischen Halbinsel seien wertvoll für beide Koreas.



Beide Länder hatten sich 2018 auf die Zusammenarbeit im Forstwesen geeinigt. Dazu sollten die Bemühungen um einen Stopp der Entwaldung und die Erforschung von Setzlingen sowie Maßnahmen gegen Naturkatastrophen gehören. Allerdings wurden bisher keine Fortschritte auf dem Gebiet erzielt, da es im Moment keinen Dialog oder Austausch zwischen beiden Ländern gibt.