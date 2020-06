Südkoreas Premier fordert rasche Billigung des dritten Nachtragshaushalts

Photo : YONHAP News

Südkoreas Premierminister Chung Sye-kyun hat zu einer raschen Billigung des dritten Nachtragshaushalts in diesem Jahr durch das Parlament aufgerufen.Bei einem Kabinettstreffen unter Leitung Chungs wurde am Mittwoch das Extrabudget im Umfang von 35,3 Billionen Won beschlossen. Damit will die Regierung angesichts der Folgen der Covid-19-Pandemie vor allem die Wirtschaft wieder ankurbeln.Die Größe des neuen Nachtragshaushalts spiegle die Absicht der Regierung, das Leben der Menschen wieder zu normalisieren, sagte Chung.Er rief die Abgeordneten der Nationalversammlung dazu auf, das Budget und andere Gesetzentwürfe parteiübergreifend zu unterstützen.