Sport Sportwettkämpfe angesichts gestiegener Zahl von Corona-Neuinfektionen verschoben

Angesichts einer stärkeren Ausbreitung von Covid-19 in letzter Zeit verschieben immer mehr Sportverbände geplante Wettkämpfe.



Der koreanische Ringkampf-Verband KWF teilte am Freitag die Entscheidung mit, angesichts der Covid-19-Ausbreitung die 38. Nationale Ringkampf-Meisterschaft und den 30. Ringkampf-Wettkampf für Mittelschüler zu vertagen.



Die Organisation hatte im Februar alle inländischen Wettbewerbe auf unbestimmte Zeit verschoben, als sich Covid-19 in Südkorea stark auszubreiten begann.



Angesichts der verlangsamten Ausbreitung nahm sie Vorbereitungen für die Wettkämpfe wieder auf und wollte beide Meisterschaften vom 1. bis 7. Juli vor leeren Rängen austragen.



Der Verband wolle unter Berücksichtigung der weiteren Entwicklungen einen neuen Termin festlegen, hieß es.



Der Koreanische Judo-Verband vertagte ebenfalls alle geplanten Wettkämpfe im Inland.