Leitende Staatsanwälte gegenüber Anordnung der Justizministerin negativ eingestellt

Leitende Staatsanwälte sind gegenüber einer Anordnung der Justizministerin offenbar negativ eingestellt.Ministerin Choo Mi-ae hatte sich am Donnerstag der Vorwoche in Ermittlungen zu geheimen und möglicherweise illegalen Absprachen zwischen Staatsanwaltschaft und Medieneinrichtungen eingeschaltet.Die Oberste Staatsanwaltschaft machte am Montag bekannt, zu welchem Ergebnis die Staatsanwälte bei ihrer Sitzung am Freitag gekommen waren.Die Sitzungsteilnehmer seien einstimmig der Meinung gewesen, dass die Anordnung, wonach Generalstaatsanwalt Yoon Seok-youl von den Ermittlungen ausgeschlossen werden solle, unfair oder sogar illegal sei. Denn er würde damit effektiv von seinen Pflichten als Generalstaatsanwalt entbunden.Auch mahnten sie, dass der Fall für Yoon keine Konsequenzen haben dürfe. Mit diesen Worten stellten sie sich offenbar hinter ihren Vorgesetzten, während das Regierungslager Druck auf ihn ausübt.Dem leitenden Staatsanwalt Han Dong-hoon, der als enger Vertrauter des Generalstaatsanwalts gilt, wird vorgeworfen, gemeinsame Sache mit einem Reporter gemacht zu haben, damit dieser belastendes Material gegen der Regierung nahestehende Personen findet, denen bereits unlautere Investitionsgeschäfte vorgeworfen werden.Hintergrund ist ein seit Monaten schwelender Machtkampf zwischen der Justizministerin und ihrem Vorgänger sowie der Führungsebene der Staatsanwaltschaft um die Ausgestaltung der Reformen bei der Staatsanwaltschaft.