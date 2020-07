Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt wieder auf mehr als 60

Photo : YONHAP News

In Südkorea sind erstmals seit drei Tagen wieder mehr als 60 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden.Laut den Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention wurden am Dienstag 63 Corona-Infizierte neu erfasst, davon 30 lokale Infektionen und 33 aus dem Ausland eingeschleppte Fälle. Die Zahl der bisher bestätigten Covid-19-Fälle im Land sei damit auf 13.244 angestiegen.In insgesamt elf Regionen wurden neue Ansteckungsfälle nachgewiesen. Die Provinz Gyeonggi meldete 18 Infektionen und Seoul zehn. In Gwangju wurden acht Fälle bekannt, sechs in Süd-Chungcheong.Elf Infizierte wurden im Zuge der Einreisekontrolle erfasst.Weitere 56 Corona-Infizierte wurden am Dienstag aus der Quarantäne entlassen. Die Zahl der genesenen Patienten kletterte somit auf 11.970.Die Zahl der Corona-Toten liegt unverändert bei 285. Die Sterblichkeitsrate beträgt 2,15 Prozent.