Trump erklärt sich zu drittem Gipfel mit Kim Jong-un bereit

US-Präsident Donald Trump würde sich erneut mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un treffen, sollte dies hilfreich sein.Die entsprechende Äußerung machte Trump laut dem US-Auslandssender Voice of America (VOA) in einem Interview mit Gray Televison am Dienstag (Ortszeit).In Bezug auf einen dritten Nordkorea-USA-Gipfel sagte Trump, er verstehe, dass sie sich treffen wollen. Washington würde dies sicherlich tun.Hätte Hillary (Clinton) die letzte Präsidentschaftswahl gewonnen, befände man sich jetzt in einem großen Krieg mit Nordkorea. Alle hätten gesagt, dass er die Person sei, die Kriege führen würde. Man sehe jedoch, was passiert sei, sagte er.Auf die erneute Frage, ob er einen weiteren Gipfel mit Kim abhalten würde, antwortete Trump, er würde dies tun, würde es hilfreich sein.Auf die Frage, ob ein drittes Spitzentreffen etwas nutzen würde, antwortete Trump mit „wahrscheinlich“. Daraufhin sagte er, dass er eine sehr gute Beziehung zu Kim habe.