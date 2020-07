CNN: Satellitenaufnahmen lassen Aktivitäten an mutmaßlicher Nuklearanlage in Nordkorea erkennen

Photo : YONHAP News

Neue Satellitenaufnahmen zeigen Aktivitäten an einer zuvor nicht angemeldeten Anlage in Nordkorea, die vermutlich dem Bau von Atomsprengköpfen dient.Die von Planet Labs aufgenommenen Bilder zeigten eine "aktive Einrichtung" im Dorf Wollo-ri nahe der Hauptstadt Pjöngjang, berichtete der US-Sender CNN am Mittwoch (Ortszeit).Zu der Einschätzung sei Jeffrey Lewis, ein Professor am Middlebury Institute of International Studies, nach der Analyse der Aufnahmen gelangt. Die Anlage verfüge über alle Merkmale einer nordkoreanischen Kernanlage – Sicherungsanlage, Unterbringung vor Ort, Denkmäler für Besuche der Führung sowie eine unterirdische Anlage.Es seien Lastwagen und Container beobachtet worden. In der Fabrik herrsche anscheinend eine rege Aktivität. Diese Aktivitäten hätten niemals nachgelassen, nicht während der Atomverhandlungen und auch nicht jetzt, sagte er weiter.Man habe Wollo-ri schon lange beobachtet und erkannt, dass der Ort mit dem Atomprogramm zusammenhänge. Es bestehe kein Zweifel daran, dass Nordkorea weiter an Atomwaffen und Interkontinentalraketen arbeite. Die Bedrohung durch Nordkorea sei größer geworden, hieß es weiter.