Ausländer aus Hochrisiko-Staaten sollen bei Einreise negatives Covid-19-Testergebnis vorzeigen

Photo : YONHAP News

Alle aus Hochrisiko-Ländern einreisenden Ausländer sollen ab dem heutigen Montag in Südkorea einen Nachweis dafür vorlegen, dass sie auf Covid-19 negativ getestet wurden.Wie das Hauptquartier für Katastrophenschutz mitteilte, sind alle aus diesen Ländern kommenden Ausländer dazu verpflichtet, einen innerhalb der zurückliegenden 48 Stunden ausgestellten Nachweis eines negativen PCR-Testergebnisses vorzulegen. Solche Zertifikate müssen von medizinischen Einrichtungen und Testzentren ausgestellt werden, die von südkoreanischen diplomatischen Vertretungen bestimmt wurden.Diejenigen, die solche Zertifikate einreichen, unterliegen trotzdem so wie andere Einreisende einer zweiwöchigen Quarantäne zu Hause oder in Notunterkünften. Sie sollen innerhalb von drei Tagen nach der Ankunft getestet werden.Ab 9. Juli sollen Maschinen aus den Hochrisiko-Ländern höchstens zu 60 Prozent belegt sein. Die Wiedereinreise aus diesen Ländern wird eingeschränkt, mit Ausnahme von unerlässlichen Aktivitäten für Geschäfte, Berichterstattungen und Wissenschaft sowie humanitären Gründen.