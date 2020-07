Handelsministerin reist für Stellungnahme als Kandidatin für WTO-Chefposten nach Genf

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Handelsministerin Yoo Myung-hee ist am Sonntag nach Genf gereist, um sich als Kandidatin für den Posten des Generaldirektors der Welthandelsorganisation (WHO) vor den Vertretern der Mitgliedsländer zu präsentieren.Yoo sagte vor dem Abflug am Flughafen Incheon, sie wolle auf der Grundlage ihrer langjährigen Erfahrung als Handelsministerin betonen, dass sie eine geeignete Person für die Umsetzung der Reformen bei der WTO sei.Jeder Kandidat für den WTO-Chefposten wird von Mittwoch bis Freitag der Reihe nach bei einer Sondersitzung des Allgemeinen Rats vor den Botschaftern der Mitgliedsländer in Genf auftreten. Nach einer 15-minütigen Rede erfolgt eine Frage-Antwort-Stunde, die 75 Minuten lang dauern wird.Die Kandidaten aus acht Ländern werden gemäß der Reihenfolge der Einreichung der Bewerbungen auftreten. Nach einer Wahlkampfperiode beginnen am 7. September Diskussionen der Mitgliedsländer.Bewerbungen für den WTO-Chefposten wurden aus Südkorea, Großbritannien, Nigeria, Ägypten, Kenia, Mexiko, Moldau und Saudi-Arabien eingereicht.