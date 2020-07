Landesweit viel Regen

Photo : YONHAP News

Am Montag ist es landesweit bewölkt und regnerisch.Vor allem in den südlichen Regionen regnet es stark. Für den Fluss Hwangryong in Gwangju wurde eine Überschwemmungswarnung ausgegeben.Bisher wurden in den Provinzen Süd-Chungcheong und Jeolla sowie in der Umgebung des Bergs Jiri über 200 Millimeter Regen registriert.Mit Stand von acht Uhr gilt für die Region Chungcheong und die südlichen Gebiete eine Starkregen-Warnung. An der Westküste der Regionen Süd-Chungcheong und Jeolla wurde außerdem eine Starkwind-Warnung ausgegeben.Der Regen soll in den meisten Regionen am Dienstagmorgen aufhören. Im Süden der Region Chungcheong, an der Ostküste und im südlichen Binnenland wird es jedoch noch bis zum späten Dienstagnachmittag regnen.Im Osten der Provinz Gangwon und in den südlichen Regionen werden noch 100 bis 150 Millimeter Regen zusätzlich fallen. In den übrigen Regionen wird mit zehn bis 80 Millimeter gerechnet. In den Küstenregionen ist mit zeitweilig starkem Wind mit Geschwindigkeiten von über 20 Sekundenmetern zu rechnen.Die Tageshöchsttemperaturen werden bei etwa 20 Grad liegen, in Seoul wird es 23 Grad warm. Nach dem Regen soll es wieder heiß werden.