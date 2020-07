Nukleare Abschreckung laut Nordkoreas Machthaber dauerhafter Garant für nationale Sicherheit

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un sieht durch die nukleare Abschreckung die nationale Sicherheit dauerhaft garantiert.Es werde keinen Krieg mehr geben, da die zuverlässige und effektive nukleare Abschreckung Nordkorea die nationale Sicherheit und Zukunft dauerhaft garantieren werde.Das meldete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Dienstag. Kim habe die Bemerkung am Montag bei einer Versammlung mit Veteranen zur Feier des 67. Jahrestags des Kriegsendes gemacht.Kim habe den defensiven Charakter des Atomprogramms betont. Die Atomwaffen seien entwickelt worden, um "absolute Stärke" zu gewinnen, damit ein weiterer bewaffneter Konflikt verhindert werden könne.Nordkorea könne sich nun angesichts einer starken Druckausübung und militärischen Bedrohung durch "imperialistische und feindselige Kräfte" selbst verteidigen.Der dreijährige Koreakrieg endete am 27. Juli 1953 mit einem Waffenstillstand. In Nordkorea wird der Konflikt als Krieg zur Befreiung des Vaterlandes bezeichnet. Die Unterzeichnung des Waffenstillstandsabkommens wird als Sieg betrachtet.