Beliebtsheitsumfrage: Führende Oppositionspartei überholt erstmals seit 2016 Regierungspartei

Photo : YONHAP News

Die Partei für Zukunft und Integration (UFP) hat beim Zustimmungswert erstmals die regierende Minjoo-Partei Koreas überholt.Laut einer neuesten Umfrage von Realmeter in dieser Woche erhielt die Regierungspartei 33,4 Prozent Zustimmung, damit 1,7 Prozentpunkte weniger als in der Vorwoche.Die führende Oppositionspartei UFP verbesserte sich dagegen um 1,9 Prozentpunkte auf 36,5 Prozent. Mit einem Vorsprung von 3,1 Prozentpunkten lag die Partei erstmals seit ihrer Gründung vor der Minjoo-Partei.Es ist das erste Mal seit Oktober 2016, damals inmitten der Auseinandersetzungen über eine Amtsenthebung von Präsidentin Park Geun-hye, dass eine konservative Partei größere Unterstützung als die Minjoo-Partei Koreas bekam. Die Minjoo-Partei, seinerzeit eine Oppositionspartei, hatte sich in der vierten Oktoberwoche auf 31,2 Prozent verbessert und somit die Saenuri-Partei, Vorläuferin der UFP, mit 24,7 Prozent überholt. Seitdem hatte die Minjoo-Partei die Führung nicht mehr abgegeben.Für die Umfrage im Auftrag des Senders TBS befragte Realmeter vom 10. bis 12. August landesweit 1.507 Erwachsene. Das Konfidenzniveau wird mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerquote mit plus/minus 2,5 Prozentpunkten.