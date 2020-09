Nordkoreas Machthaber gratuliert Vietnam zum Unabhängigkeitstag

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat anlässlich des 75. Jubiläums der Unabhängigkeit Vietnams eine Glückwunschbotschaft geschickt.Die Botschaft sei an Nguyen Phu Trong, Generalsekretär der Kommunistischen Partei Vietnams und zugleich Staatspräsident, geschickt worden, berichtete die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA.Kim gratulierte darin zum Gründungstag der Regierung Vietnams. Er äußerte zugleich die Zuversicht, dass die traditionellen Freundschafts- und Kooperationsbeziehungen zwischen beiden Parteien und Ländern gemäß dem Geist der Vereinbarung der Staatschefs beider Länder im März letzten Jahres in eine neue Phase eintreten und weiter vertieft und entwickelt würden.Kim würdigte auch die Geschichte der Kommunistischen Partei Vietnams. Vietnam habe die Aggression ausländischer Kräfte zurückschlagen und bei der Befreiung des Volks und der Wiedervereinigung sowie beim Aufbau des Sozialismus Siege errungen, hieß es.Nordkorea und Vietnam hatten im Jahr 1950 diplomatische Beziehungen aufgenommen. Ihre Beziehungen verschlechterten sich jedoch, nachdem Vietnam 1978 eine Offensive gegen das pro-chinesische Regime Kambodschas begonnen hatte. Nach der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Südkorea und Vietnam 1992 spannte sich das Verhältnis weiter an.Das Verhältnis scheint sich jedoch zu verbessern, nachdem Kim letztes Jahr unmittelbar nach dem Nordkorea-USA-Gipfel in Hanoi als Nordkoreas erster höchster Führer seit 55 Jahren einen offiziellen Besuch in Vietnam abstattete und mit Nguyen zu Gipfelgesprächen zusammenkam.