Nordkoreas Machthaber besucht von Taifun betroffene Region

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat eine vom letzten Taifun hart betroffene Region besucht und den Chef des dortigen Parteikomitees ausgewechselt.Laut einem Bericht der nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA am Sonntag suchte Kim am Samstag die Provinz Süd-Hamgyong auf und berief dort eine erweiterte Sitzung des Exekutivbüros der Arbeiterpartei ein. Dabei wurde ihm von Vizevorsitzenden des Zentralkomitees über den Schaden durch den Taifun Maysak ausführlich berichtet.KCNA meldete, dass durch den Taifun etwa 1.000 Wohnhäuser in Küstengebieten der Provinzen Süd- und Nord-Hamgyong eingestürzt seien. Nicht wenige öffentliche Gebäude und Ackerflächen seien überflutet worden.Kim entließ bei dem Treffen den Vorsitzenden des Parteikomitees von Süd-Hamgyong und ernannte einen Vizeleiter der Abteilung für Organisation und Leitung der Partei zu seinem Nachfolger.Er forderte zudem in einem offenen Brief, 12.000 Elitenmitglieder der Partei in der Hauptstadt Pjöngjang zügig in die Provinzen Süd- und Nord-Hamgyong zu schicken, damit sie beim Wiederaufbau helfen.