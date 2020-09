Seoul begrüßt Normalisierung von Beziehungen zwischen Bahrain und Israel

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat die Einigung zwischen Bahrain und Israel begrüßt, diplomatische Beziehungen aufzunehmen.Die Regierung begrüße die Einigung zwischen Bahrain und Israel, ihre diplomatischen Beziehungen zu normalisieren. Sie erwarte, dass die Vereinbarung zur Stabilität und Friedensverankerung in der Region beitragen werde, sagte ein Sprecher des Außenministeriums am Montag.Nach den Vereinigten Arabischen Emiraten vereinbarte Bahrain am 11. September als zweites Land unter den arabischen Golfstaaten eine Normalisierung seiner Beziehungen mit Israel.