Suga ist neuer Chef der Regierungspartei Japans

Photo : YONHAP News

Yoshihide Suga, der langjährige Chefkabinettssekretär Japans, ist zum Nachfolger des scheidenden Premierministers Shinzo Abe bestimmt worden.Suga wurde am Montag zum neuen Vorsitzenden der regierenden Liberaldemokratischen Partei gewählt. Er erhielt bei der Abstimmung 377 der 535 abgegebenen Stimmen.Suga arbeitete seit sieben Jahren und acht Monaten als Regierungssprecher und galt als Nummer zwei in der Abe-Regierung.Bei einer außerordentlichen Parlamentssitzung am Mittwoch soll seine Wahl zum 99. Premierminister Japans erfolgen.Nach der Ernennung durch den japanischen Kaiser wird Suga sein Kabinett bilden.