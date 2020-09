Neuer Verteidigungsminister tritt sein Amt an

Photo : KBS News

Der neue Verteidigungsminister Suh Wook hat sein Amt angetreten.Präsident Moon Jae-in verlieh am Freitag Suh die Ernennungsurkunde. Der Staatschef bat den neuen Minister, sich für wichtige Aufgaben im Verteidigungsbereich wie die Verteidigungsreform und den Transfer der Befehlsgewalt in Kriegszeiten einzusetzen.Suh betonte in seiner Antrittsrede die Entschlossenheit für die Übernahme des Kriegskommandos. Er teilte auch die Absicht mit, die innerkoreanische Militärübereinkunft vom 19. September aufrichtig umzusetzen und somit den Friedensprozess auf der koreanischen Halbinsel zu unterstützen.Der Minister sagte gegenüber Reportern, dass bei der parlamentarischen Anhörung zu seiner Ernennung Fragen in Bezug auf den Sohn der Justizministerin Choo Mi-ae am heikelsten gewesen seien. Choo wird vorgeworfen, sich auf unzulässige Weise für eine Vorzugsbehandlung ihres Sohns während des Wehrdiensts eingesetzt zu haben.Er wolle die Lage bei einigen Truppenteilen einschließlich deren Besonderheiten gründlich unter die Lupe nehmen und Verbesserungen wie die Neuordnung der Regelungen anstreben, sagte Suh.