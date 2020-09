Bahnradsportlerin Lee Hye-jin siegt dreifach bei nationalem Wettbewerb

Photo : YONHAP News

Bahnradsportlerin Lee Hye-jin hat bei einem nationalen Wettbewerb dreifach gesiegt.Beim Nationalen Fahrrad-Wettbewerb, der vom 19. bis 22. September im Yangyang Velodrom in Yangyang in der Provinz Gangwon stattfand, holte die Weltranglistenerste im Keirin Gold in drei Disziplinen.Die 28-Jährige gewann im Teamsprint gemeinsam mit ihren Teamkolleginnen die Goldmedaille. Lee siegte auch im Sprint und Keirin.Lee hatte bei den UCI-Bahn-Weltmeisterschaften 2020 im März in Berlin als erste Südkoreanerin eine Silbermedaille gewonnen. Daraufhin rückte sie an die Spitze in der Frauen-Weltrangliste des Welt-Radsport-Verbandes UCI im Keirin vor.