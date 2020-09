Medien: Japan wird voraussichtlich bald wieder Einreise von Koreanern erlauben

Photo : YONHAP News

Japan wird möglicherweise bald wieder Südkoreanern mit Ausnahme von Touristen die Einreise erlauben.Die japanische Zeitung „Asahi Shimbun“ schrieb am Mittwoch, dass die japanische Regierung überprüfe, bald eine Einreise aus allen Regionen der Welt teilweise zuzulassen.Laut dem Bericht sagten mehrere Regierungsvertreter, dass Tokio möglicherweise schon Anfang Oktober die Einreisebeschränkungen für Ausländer, die sich wenigstens drei Monate in Japan aufhalten werden, aufheben werde. Die Maßnahme werde nicht auf diejenigen begrenzt, die zu Geschäftszwecken nach Japan reisen.Für Menschen aus allen Regionen der Welt werde ein mittel- und langfristiger Aufenthalt für Aktivitäten in den Bereichen Medizin, Bildung und Kultur erlaubt.Für 16 Staaten und Gebiete einschließlich Südkoreas werde die Tür fast vollständig geöffnet, unter der Bedingung einer zweiwöchigen häuslichen Quarantäne, sagte ein Regierungsbeamter.Die Zulassung der Einreise wird an Bedingungen geknüpft sein. Dazu zählen die Bestätigung eines negativen Covid-19-Testergebnisses bei der Aus- und Einreise sowie eine 14-tägige Selbstquarantäne nach der Einreise zu Hause oder in einem Hotel.